Marsiglia, Tudor si presenta: «Grande sfida per me. Camoranesi il mio braccio destro»

Il neo allenatore del Marsiglia Igor Tudor si è presentato in conferenza stampa: le parole

Igor Tudor, neo allenatore del Marsiglia, si è presentato al club francese in conferenza stampa.

GRANDE SFIDA – «Questa per me è una grande sfida. Ringrazio la società per la fiducia. Ho parlato con il proprietario e mi ha fatto una buona impressione, dandomi carica per questa nuova avventura. Tutti conoscono la grandezza di questo club, ne ho parlato anche con Boksic».

IDEA DI CALCIO – «Com’è il mio calcio? Offensivo, intenso, ambizioso, ma organizzato. Non si può rinunciare a difendere. L’obiettivo principale è che la gente che viene a vederci allo stadio non rimanga delusa. Ogni allenatore comunque deve sapersi adattare alle caratteristiche del campionato, senza rinunciare al proprio modo di giocare».

CAMORANESI – «Mauro Camoranesi sarà il mio braccio destro. Poi ci saranno altre tre persone che verranno oggi e saranno comunicate in giornata».