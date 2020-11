Andrè Villas-Boas ha parlato in conferenza stampa dopo il 3-0 incassato dal suo Marsiglia contro il Porto. Le sue parole

«Contro il Porto è stata una gara patetica, non siamo stati all’altezza. Non è questione di sistema o di far giocare Payet come 10. Ogni volta voi e i tifosi cercate una soluzione ma il calcio è il calcio: puoi vincere, pareggiare o perdere».