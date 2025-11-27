Massara prima di Roma Midtjylland: «Franculino è un talento, ma ci sono tanti profili da valutare. Rinnovo di Dybala? Abbiamo bisogno di questo»

Massara prima di Rom a Midtjylland: il ds dei giallorossi ha parlato prima della sfida della quinta giornata di Europa League

Prima della sfida di Europa League Roma Midtjylland, valida per la quinta giornata, Frederic Massara, direttore sportivo della formazione giallorossa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport riguardo al profilo di Franculino, al lavoro del club danese e alla situazione di mercato della Roma, con uno sguardo anche al recupero di Paulo Dybala.

IL PROFILO DI FRANCULINO – «Sì, è un ottimo attaccante, ma il Midtjylland ha talmente tanti talenti che non ci si può soffermare soltanto su uno».

LAVORO DEL MIDTJYLLAND – «Lavorano bene, hanno infrastrutture, investono e fanno un’ottima selezione, un grande lavoro. I frutti si vedono e il Midtjylland in questo senso lavora benissimo da molti anni. Simon Kjaer è un prodotto di questa struttura».

SUL RINNOVO DI DYBALA – «C’è bisogno di un mese per vedere Dybala e pensare alle strategie. L’ottima notizia è che recuperiamo Paulo, che ci darà una grande mano perché è sempre un’assenza pesante. Poi abbiamo anche il recupero di Bove in panchina, per il reparto offensivo è una buona notizia».

FRANCULINO PER LA ROMA O UN ALTRA SOLUZIONE? – «È sicuramente un talento però, come ho detto, si fanno moltissimi nomi in questo momento e molti di questi non sono neanche fattibili nel mercato di gennaio. Il Midtjylland ha Franculino, tanti ragazzi, a Gogorza che non è mancino, 19 anni che è un altro talento, a Diao, ce ne sono molti. Siccome ce ne sono molti anche in altre squadre però il mercato di gennaio sappiamo bene che ha fatto anche della possibilità di pensare a certi giocatori e non dipende solamente dalla volontà».