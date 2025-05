Massimiliano Farris: «Squadra B? Non con questo atteggiamento; studieremo qualcosa per fermare Yamal; recupero Lautaro? Vi dico questo»

Le parole di Massimiliano Farris, vice allenatore dell’Inter, dopo la vittoria ottenuta dai nerazzurri contro il Verona

Massimiliano Farris ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Inter contro il Verona. Di seguito le parole del vice allenatore nerazzurro.

LA RISPOSTA PIU’ IMPORTANTE OLTRE LA VITTORIA? – «L’intensità, la concentrazione, la voglia di fare la partita per come si era sviluppata. Il Verona sapevamo che sarebbe venuto qua a fare una partita accorta, non era facile trovare spazi. Magari dovevamo nel secondo tempo, quando si sono un pochettino aperti, essere più rapidi. Ma la squadra è andata in controllo col palleggio e non abbiamo rischiato quasi niente, quindi l’importante era l’atteggiamento giusto. Non è tanto parlare di squadra B, quanto mettere in campo giocatori che hanno giocato pochi minuti insieme, si conoscono un po’ meno. Ma siamo l’Inter e anche i ragazzi sanno che devono fare queste partite».

COME ARRIVIAMO A MARTEDI’? – «C’è grande consapevolezza. Siamo andati a Barcellona in uno stadio difficile contro probabilmente una delle squadre più forti al mondo a cercare di fare la nostra partita e sfruttare quelle che abbiamo riconosciuto come alcune problematiche della fase difensiva del Barcellona. Poi certo, siamo anche consapevoli che loro sono molto bravi, hanno fatto un grande possesso palla e ci hanno costretto a schiacciarci. Dovremo lavorare su quello, ma già il fatto di essere arrivati a questo punto della stagione e contendere comunque l’approdo in finale al Barcellona è motivo di grande orgoglio. Chiaro che arrivati qua daremo tutto per riuscirci».

UNA PERCENTUALE SUL RECUPERO DI LAUTARO? – «No, percentuali no. Però è vero che non è una lesione, quindi un po’ di speranza c’è. Però per ora è più no che si, il ragazzo non si è allenato, è fermo. Proveremo di tutto perché è una partita fondamentale».

SE SI PUO’ FARE QUALCOSA DI DIVERSO PER CONTENERE MAGGIORMENTE YAMAL? – «Proveremo a fare qualcosa, studieremo. La partita la stiamo rivedendo e come facciamo sempre ognuno di noi porterà un’idea, parliamo con Simone e poi vediamo che si può fare. E’ anche bello che abbiamo visto qualcosa di sorprendete, perché questo ragazzo lo avevamo visto in video ma ha fatto delle giocate di qualità superiore. Chiaro che dovremo cercare di limitarlo un pochino e magari lui non riuscirà a fare lo stesso tipo di partita. Non possiamo neanche dire che gli abbiamo dato troppo spazio, è un giocatore che se lo sa trovare. Sicuramente è il futuro del calcio mondiale, è anche bello confrontarsi con queste situazioni. Studieremo qualche soluzione magari per cercare di limitarlo o portargli più pressione».