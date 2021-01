Materazzi: «CR7? Ho incontrato il vero Ronaldo»

Materazzi: «CR7? Io ho incontrato il Ronaldo vero». Le dichiarazioni dell’ex difensore dell’Inter verso il Derby d’Italia

Marco Materazzi ha parlato a Kick Off, podcast ufficiale dell’Inter, verso il match tra i nerazzurri e la Juventus.

«La cosa peggiore è non poter giocare questi scontri, mi allevia un po’ il fatto che non c’è il pubblico. Mi avrebbe dato più gusto con il pubblico, ma il momento è questo e bisogna accettarlo. Marcare Cristiano Ronaldo? È difficile. La mia grande fortuna, dico sempre, è non aver mai incontrato lui o Messi. Certo, ho incontrato il Ronaldo “vero”, ma penso che anche Cristiano sia uno da prendere con le molle perché anno dopo anno, partita dopo partita, di essere un fenomeno. Una bella gatta da pelare. Per motivare i miei compagni direi che stiamo incontrando i più forti, lo hanno dimostrato. Sono in ritardo e hanno più da perdere, siccome tornerebbero indietro un po’. Bisogna portare a casa la loro pelliccia, perché i tre punti sono di vitale importanza