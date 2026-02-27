Materazzi va alla Juventus? Spunta il nome del nipote Gianfilippo: tutti i retroscena della possibile operazione

Materazzi alla Juventus? Spunta il nome del giovane Gianfilippo: tutti i retroscena dell’operazione. Le ultime

Il mercato dei talenti si infiamma attorno a un cognome che pesa e che riporta alla memoria una delle rivalità più iconiche del calcio italiano. A finire nel mirino degli osservatori della Continassa è Gianfilippo Materazzi, nipote di Marco e figlio del procuratore Matteo: un profilo che sta attirando l’attenzione di mezza Serie A e che potrebbe aprire un capitolo inatteso nella storia familiare.

La Juventus ha scelto una linea chiara: anticipare la concorrenza sui migliori prospetti italiani per alimentare il progetto tecnico del futuro. In quest’ottica, Materazzi rappresenta un obiettivo concreto. Secondo Sportmediaset, l’ala classe 2009, in scadenza con la Lazio, sarebbe entrata nei radar bianconeri per un possibile inserimento immediato nella Primavera. Le sue qualità atletiche e tecniche lo rendono un profilo considerato già pronto per un salto di categoria.

Ma la corsa non è affatto solitaria. Le prestazioni con l’Under 17 biancoceleste e il pedigree familiare hanno acceso un vero e proprio derby di mercato: oltre alla Juventus, anche Milan e Inter seguono con attenzione l’evoluzione del ragazzo, pronti a sfidarsi per assicurarselo. Un interesse che si è intensificato dopo la scelta del giovane di rappresentare la Nazionale serba, un passo significativo per onorare le radici materne.

Il cognome Materazzi, storicamente legato ai colori nerazzurri, potrebbe dunque tingersi di bianconero o rossonero, aggiungendo un ulteriore strato di fascino a una trattativa che promette scintille.