Mateta, Glasner esce allo scoperto: «Ci ha detto che vorrebbe andare via! Ecco cos’è successo con il Milan e la verità sull’infortunio»

Mateta, Oliver Glasner – tecnico del Crystal Palace – ha parlato così dell’attaccante francese. Ecco le sue dichiarazioni

Arriva direttamente da Londra la conferma di uno dei retroscena di mercato più chiacchierati delle ultime settimane. A fare chiarezza sulla situazione di Jean-Philippe Mateta è stato il suo allenatore, Oliver Glasner. Il tecnico del Crystal Palace ha parlato senza filtri, svelando i motivi che hanno fatto saltare il trasferimento dell’attaccante in Serie A, sponda rossonera.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La confessione: “Voleva andarsene”

Glasner ha confermato pubblicamente la volontà del giocatore di cambiare aria. Jean-Philippe Mateta aveva chiesto la cessione. “Mateta ci ha detto che vorrebbe andarsene”, ha ammesso il tecnico. La destinazione gradita era il Milan. Tuttavia, la trattativa si è arenata proprio sul più bello, trasformandosi in una fumata nera.

Il “No” del Milan e il guaio al ginocchio

Il motivo del mancato affare non è economico, ma prettamente fisico. Glasner ha svelato che Mateta convive con un problema fisico da mesi: “Mateta ha avuto un problema al ginocchio da novembre. Voleva continuare a giocare, quindi ci siamo riusciti“, ha spiegato l’allenatore, lodando lo spirito di sacrificio del ragazzo che ha stretto i denti per non lasciare la squadra. Tuttavia, questa condizione precaria non ha convinto la dirigenza milanista. “Il Milan lo ha valutato e ha deciso di non ingaggiare Jean Philippe“, ha chiosato Glasner. Lo staff medico e tecnico del Diavolo, dopo le visite mediche, ha ritenuto troppo rischioso puntare su un giocatore che necessita di un possibile intervento.

Quale futuro per Mateta?

Ora per l’attaccante si apre una fase di incertezza. Rimasto a Londra contro la sua volontà iniziale e con un ginocchio da monitorare, il suo futuro è un rebus. “Faremo ulteriori valutazioni per trovare davvero la soluzione migliore“, ha concluso Glasner. L’obiettivo del Crystal Palace è recuperare l’integrità fisica del suo bomber per non svalutare un asset importante, mentre il Milan guarda altrove, confermando la sua linea di massima prudenza sugli investimenti fisici.