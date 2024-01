Matias Antonini Lui, il difensore del Taranto che ha stregato A e B: su di lui l’interesse di diversi club tra cui il Catanzaro

Matias Antonini Lui ha stregato tutti con le sue prestazioni con la maglia del Taranto in Serie C. Agli ordini di Eziolino Capuano è cresciuto arretrando il suo raggio d’azione: da centrocampista a centrale di difesa e il brasiliano sembra proprio trovarsi a suo agio. Su di lui avrebbero messo gli occhi diversi club di Serie B e non solo. In un primo momento c’è stato un sondaggio del Brescia, ma anche il Catanzaro di Vivarini ci ha messo gli occhi addosso. Il Taranto per cederlo vorrebbe la cifra giusta per un giocatore importante per la squadra e a spaventare sono proprio le richieste del club pugliese. Il calciomercato è ancora lungo e tutto può ancora succedere, alle giuste condizioni.

Matias Antonini Lui, la sua storia

Dal Brasile all’Italia: Matias Antonini Lui ha iniziato a giocare a calcio come tanti bambini brasiliani. Il ritmo scorre nel sangue così come le abilità tecniche. E’ cresciuto nelle vie di Porto Alegre giocando per la Dream Soccer, società messa in piedi da Luis Figo, salvo poi andare al Gremio. Il classe ’98 acquista sempre più fama tanto da attirare le attenzioni dal Bel Paese. Un viaggio importante e l’opportunità al Meda. Tre anni nel club di seconda categoria prima di stregare l’Inter e convincere i nerazzurri a portarlo ad Appiano. Settore giovanile e poi la scalata fino alla prima squadra. La chiamata di Mancini e l’esordio a San Siro nella 24esima edizione del Trofeo Berlusconi. A un passo dalle stelle prima di finire sull’orlo del baratro. Da Milano alla Sardegna con il Cagliari: ancora Primavera e poi qualche presenza in prima squadra, salvo poi restare svincolato. Il ritorno al Gremio, poi l’Arezzo e la Serie D prima di attirare le attenzioni del Taranto. Ora Antonini Lui sogna in grande con i pugliesi, ma le sue capacità sono di categoria superiore… parola di Capuano.

Matias Antonini Lui e le parole di Capuano

Eziolino Capuano, allenatore di Matias Antonini Lui a Taranto, ha parlato così del suo difensore a Bresciaingol.it:

PAROLE – «Per noi è incedibile, come ha detto anche il nostro presidente. Questo è un giocatore che non c’entra nulla nemmeno con la Serie B e sono convinto, come ero convinto su Parisi, che sia un giocatore da Serie A, anche da Premier League. L’interesse del Brescia ci fa molto piacere perché si tratta di una grande piazza, ma sul giocatore c’è mezza serie B e pure qualche squadra di A. Non è un’operazione facile, a meno che il Brescia non dia il giusto valore al giocatore, che non sono le cifre che io sento in giro. In C è come vedere Belen fare la barista in un bar di Brescia, ma non ad un bar importante, ma uno di borgata».