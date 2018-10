Alessandro Matri potrebbe andare via da Sassuolo a gennaio. Il centravanti neroverde si sarebbe offerto al Milan

Il Milan cerca un nuovo centravanti da far alternare con Patrick Cutrone e Gonzalo Higuain. Il passaggio dei rossoneri dal 4-3-3 al 4-4-2 impone nuove strategie sul mercato e Leonardo e Maldini sono a lavoro per trovare la giusta soluzione. Si è parlato della suggestione Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe arrivare in prestito dai Galaxy ma lo svedese non ama la panchina e potrebbe non gradire il ruolo di comprimario. Attenzione però al nome di Alessandro Matri.

Il centravanti del Sassuolo, terza scelta in neroverde dopo Boateng e Babacar, vorrebbe tornare al Milan e si sarebbe offerto ai rossoneri. Secondo Il Corriere dello Sport, l’attaccante del Sassuolo, che ha ottimi rapporti sia con Leonardo che con Maldini, si è offerto alla società milanista. Il giocatore non creerebbe problemi nello spogliatoio, farebbe ‘volentieri’ la terza scelta nel club che lo ha lanciato nel grande calcio (è un prodotto del settore giovanile rossonero).