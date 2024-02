Matthaus esalta l'Inter: Inzaghi, scudetto e la Juve

Lothar Matthaus, ex centrocampista dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport sui nerazzurri

Lothar Matthaus, ex centrocampista dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport sui nerazzurri. Le sue dichiarazioni:

INTER JUVE- «L’Inter ha meritato, si è mostrata superiore nella sfida scudetto. Ha preso un bel vantaggio, ma bisogna sempre guardarsi le spalle. Ciò che mi dà sicurezza, e dovrebbe darla a tutti i tifosi, è che questa squadra non è nata oggi: gioca così bene da due-tre anni, ha fatto un lavoro eccezionale che l’ha portata a un passo dalla Champions. Penso che ci possa riprovare perché è davvero completa: giusti giocatori, giusto allenatore, giusta mentalità, e pure giusti sostituti che tengono alta la qualità quando entrano al posto dei titolari».

SEGRETO – «Nel fatto che è stato recuperata la cosa più importante, il Dna Inter. E così è diventata più o meno ciò che è stato in Germania negli ultimi anni il Bayern, o ciò che era in Italia la Juventus. La formazione di riferimento,che trascina tutto un movimento calcistico.

Sono sempre felice quando una mia ex squadra vince trofei, in questo caso lo fa pure giocando

bene, secondo uno stile preciso. Non sarà mai quello del Barcellona, del Real Madrid o del Bayern Monaco perché l’Inter è… l’Inter».

