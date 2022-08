Mauro: «Juve e Roma più forti dell’anno scorso»

Le parole di Massimo Mauro: «Juventus e Roma sono entrambe più forti dell’anno scorso. Sarà una sfida imperdibile»

Massimo Mauro ha parlato nel corso di Pressing e ha commentato la prossima sfida tra Juve e Roma. Di seguito le sue parole.

«La Juventus ci arriva bene alla sfida contro la Roma, anche se è una di quelle partite che entrambe le squadre non possono perdere. Secondo me sono entrambe più forti dell’anno scorso. Bremer, Di Maria e Pogba l’anno scorso Allegri non li aveva e aspetto a gloria di poter assistere a questo incontro».