Mazzarri può sorridere: Damascan lunedì sarà in ritiro

Il moldavo Damascan è atteso a Torino nel week end e potrebbe aggregarsi al ritiro della squadra granata a Bormio già lunedì

Il Toro aggiunge una nuova freccia al proprio arco offensivo. Lunedì nel ritiro di Bormio, dove i granata si stanno allenando già da una settimana, arriverà Vitalie Damascan, il prospetto moldavo classe 1999 bloccato nel corso del calciomercato invernale. Il ds Petrachi si era mosso con largo anticipo rispetto alla concorrenza prelevando appunto questo giovane profilo dallo Sheriff Tiraspol. A bloccare il tesseramento fu la burocrazia per il passaporto comunitario, condizione necessaria per procedere con l’acquisto del giovane moldavo. Il giocatore ha firmato dunque il proprio contratto con il club di via Arcivescovado e ha svolto le consuete visite mediche di rito. Presumibilmente l’arrivo in Valtellina avrà luogo nella giornata di lunedì di modo da essere immediatamente disponibile per la seconda settimana di lavoro insieme al resto della squadra.

Damascan andrà a rinforzare un reparto povero di uomini a disposizione di Mazzarri. In questa prima frase infatti le pedine per l’attacco appartenenti alla prima squadra sono solo Belotti, Iago Falque ed Edera, ai quali vanno aggiunti i ragazzi della Primavera al momento aggregati. In attesa dei rientri di Ljajic e Niang, Mazzarri aspetta Damascan: forze fresche per l’attacco del Torino, tutte da valutare nel corso delle prossime settimane. E a sentire Roberto Bordin parlare del giovane moldavo, l’ex allenatore di Damascan allo Sheriff, Mazzarri può stare sereno: «Un centravanti puro, con me ha fatto la punta centrale del 4-3-3, ma può giocare anche insieme ad un’altra punta pura nel 3-5-2. Sì, al posto di Belotti ma anche insieme a lui. E’ veloce, ma anche dotato di un buono stacco di testa. Attacca bene la profondità. Potenzialmente completo, anche se ovviamente dovrà migliorare. E corre tanto, tanto».