Mazzarri con la rosa al completo in vista di Samp-Torino: «Con 24 giocatori è normale che qualcuno giochi e qualcuno no»

Alla vigilia di Sampdoria-Torino il tecnico dei granata Walter Mazzarri si trova finalmente a disposizione la rosa al completo ma aumentando i giocatori aumentano i dubbi su chi schierare contro i blucerchiati. Mazzarri preferirebbe non cambiare gli automatismi creati nelle ultime partite quindi probabilmente anche la sfida contro la Samp non vedrà Soriano titolare al posto di Baselli e anche Zaza, dopo la buona prestazione contro la Fiorentina avrà la precedenza su altri.

Mazzarri si sente comunque di precisare che su 24 giocatori, ovviamente, non tutti potranno essere in campo quindi è stato necessario per lui fare delle scelte. Il tecnico si dice inoltre soddisfatto del recupero anticipato di Lyanco ma è ancora in dubbio se farlo tornare subito in campo al posto di qualcuno. «Come ho fatto tempo fa, vi ripropongo lo stesso giochino: al posto di chi lo fareste giocare? Quando hai 24 giocatori è normale che qualcuno giochi e qualcuno no».