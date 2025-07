Mbangula lascia la Juve, ufficiale il trasferimento al Werder Brema: il belga lascia i bianconeri. Il comunicato

Mbangula lascia la Juventus, ufficiale il trasferimento al Werder Brema: il belga lascia i bianconeri. Il comunicato e tutte le cifre

Il talento emergente della Juventus, Samuel Mbangula è ufficialmente un nuovo giocatore del Werder Brema. A comunicarlo è stata la Juventus attraverso una nota apparsa sui propri canali ufficiali, sancendo la fine dell’avventura del giovane centrocampista all’interno del vivaio bianconero.



COMUNICATO – «La Juventus saluta Samuel Mbangula che si trasferisce a titolo definitivo al Werder Brema: si separano così le strade dell’attaccante ventunenne e della squadra bianconera dopo cinque stagioni trascorse insieme. L’avventura di Mbangula in bianconero, a partire dal settore giovanile, è iniziata nell’estate del 2020: il belga ha raccolto prima cinque presenze in Under 17 e poi ben 57 con 12 gol e cinque assist in Primavera – con cui ha disputato anche sette gare di UEFA Youth League. Nella stagione 2023/2024, invece, il passaggio tra i professionisti, aggregato alla Juventus Next Gen con cui si è messo in mostra scendendo in campo in 25 occasioni, compiendo il percorso di maturazione necessario per conquistare un posto in Prima Squadra sin dalla preparazione estiva dell’annata che sta per concludersi. Una fiducia ripagata dallo stesso Mbangula, in gol al suo esordio in Serie A dopo soli 23 minuti di gioco, nella prima delle sue 32 presenze in stagione, in cui ha raccolto complessivamente quattro gol e cinque assist.

Ora, per lui, una nuova e stimolante esperienza: grazie di tutto e un grande in bocca al lupo, Sam!»

Queste le cifre: Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società SV Werder Bremen per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Samuel-Germain Kinduelu Mbangula Tshifunda a fronte di un corrispettivo di € 10 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 2 milioni.

Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio in corso pari a ca. € 6,9 milioni, al netto degli oneri accessori.