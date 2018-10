Kylian Mbappé è stato rimproverato per essersi presentato tardi al ritiro. A Buffon non è andata giù e l’ha catechizzato nel pre partita

Mbappé continua a incantare Parigi e non solo. Ieri, con il risultato bloccato sullo 0-0 nella sfida tra Paris Saint-Germain e Olympique Marsiglia, il campione del mondo francese ha sbloccato la partita al 65′, a tre minuti dal suo ingresso in campo. Ma perché l’attaccante classe ’98 non è partito titolare nel “Le Classique“? A rispondere ci pensa l’allenatore del PSG Tuchel, che nel post partita ha dichiarato: «Il collettivo è sempre più importante delle individualità. Non è stato bello per me giocare una partita del genere senza Kylian, il ragazzo ha risposto bene ma non amo fare queste cose».

Ci pensa poi Neymar a chiarire meglio la situazione: «Gli orari vanno rispettati e loro (c’era anche Rabiot ndr.) non lo hanno fatto. Lo sanno, sono grandi giocatori, importanti per la nostra squadra. Abbiamo finito per soffrire in campo anche se poi Mbappè è entrato nella ripresa ed è stato decisivo». Ma la scena più bella di questa vicenda è stata probabilmente ripresa dalle telecamere del Parc des Princes. Nonostante le parole al miele verso il giovane in merito al Pallone d’Oro, Gianluigi Buffon non si è risparmiato dal catechizzare il giovane attaccante. Probabilmente l’ex bandiera juventina deve aver rimproverato Mbappé per la vicenda, come si nota dallo schiaffetto iniziale e dell’animosità del portiere. Una lezione che difficilmente il francese dimenticherà.