Mbappé cambia i piani del PSG, subito Cristiano Ronaldo: ecco il piano

Kylian Mbappé ha rifiutato l’ultima proposta di rinnovo fattagli dal PSG. Ora i parigini starebbero puntando seriamente Cristiano Ronaldo

Cambia lo scenario, secondo il Corriere dello Sport, sul futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Il quotidiano romano rivela che la situazione di Kylian Mbappé spingerebbe il portoghese sempre più verso il PSG, già a partire dalla prossima stagione.

Facendo un passo indietro, Mbappé si è presentato in anticipo nel quartier generale dei francesi, ribadendo la non volontà a rinnovare il contratto in scadenza tra un anno. Cederlo subito o perderlo a parametro zero tra una stagione: il Paris non sembrerebbe avere alternativa.

Ronaldo sarebbe così il sostituto del classe ’98 all’ombra della Tour Eiffel, con la Juve che a quel punto potrebbe intavolare uno scambio con Mauro Icardi. L’altro nome che interesserebbe i bianconeri sarebbe quello di Leandro Paredes, anche lui da tenere in considerazione.