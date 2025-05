Mbappé, revocato il sequestro da 55 milioni di euro disposto a favore del giocatore. Cosa è successo? - Calcio News 24

Mbappé, novità molto importante per quanto riguarda la battaglia legale con il PSG. Cosa è successo?

La lunga battaglia legale tra Kylian Mbappé e il Paris Saint-Germain si arricchisce di un nuovo capitolo. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa AFP, il Tribunale di Prima Istanza di Parigi ha annullato il sequestro di 55 milioni di euro disposto lo scorso mese a favore dell’attaccante francese. Il provvedimento era stato ottenuto dal calciatore in seguito a una controversia economica con il suo ex club, legata al mancato pagamento di premi e stipendi.

La disputa tra Mbappé e il PSG prosegue ormai da diversi mesi, in un clima di tensione che ha accompagnato il giocatore fino alla sua recente firma con il Real Madrid. Al centro del contenzioso, ci sono ben 55 milioni di euro che l’ex numero 7 parigino rivendicava come somme non corrisposte durante la sua ultima stagione sotto contratto con il club di Nasser Al Khelaifi.

Mbappé aveva inizialmente portato la questione davanti alla Commissione Disciplinare della Lega Calcio Professionistica francese (LFP), che, il 25 ottobre scorso, aveva dato ragione al giocatore, riconoscendogli il diritto a ricevere quanto dovuto. Tuttavia, il PSG ha subito rifiutato di applicare la decisione dell’organo calcistico, decidendo invece di impugnare la sentenza e proseguire la disputa nelle aule dei tribunali ordinari.

Per tutelare i suoi interessi, Mbappé si era affidato a un team legale composto da tre avvocati specializzati in diritto del lavoro, contenziosi e procedimenti penali. Proprio grazie a questa difesa, era riuscito a ottenere il sequestro cautelativo di 55 milioni di euro sui conti del club parigino. Tuttavia, nelle ultime ore, il Tribunale di Prima Istanza di Parigi ha deciso di revocare quella misura, ritenendo evidentemente che non ci fossero i presupposti per mantenere il blocco sui fondi del PSG.

La frattura tra le parti è nata quando Mbappé, ormai deciso a lasciare Parigi, ha cominciato a denunciare pubblicamente la mancata corresponsione di parte del suo stipendio e dei bonus previsti dal contratto. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo MARCA, la cifra contestata sarebbe maturata nei mesi precedenti al suo trasferimento al Real Madrid e comprende diverse voci economiche, tra cui bonus fedeltà e premi stagionali.

Con la revoca del sequestro, la vicenda giudiziaria assume un nuovo sviluppo, ma non è detto che sia giunta alla sua conclusione. Restano infatti ancora in piedi diverse cause parallele, e non è escluso che Mbappé possa fare appello contro la decisione del tribunale parigino.

Nel frattempo, mentre il fuoriclasse francese si prepara a iniziare una nuova avventura con il Real Madrid, il contenzioso con il PSG (che affronterà l’Inter) continua a tenere banco, alimentando tensioni tra l’ex capitano e il club che lo ha reso una superstar mondiale.