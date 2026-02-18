Mbappé durissimo su Prestianni: «Non dovrebbe giocare mai più in Champions!». Anche Arbeola all’attacco sul talento del Benfica

La vittoria delle Merengues al Da Luz è stata oscurata da una pesantissima polemica. Dopo la rete decisiva di Vinicius Junior, l’attaccante brasiliano ha accusato Gianluca Prestianni, giovane talento argentino del Benfica, di avergli rivolto insulti razzisti. Sul caso è intervenuto Kylian Mbappé, fuoriclasse francese del Real, che ha denunciato come l’avversario avrebbe ripetuto offese discriminatorie per cinque volte, invocando l’esclusione permanente del giocatore dalle competizioni europee per dare un segnale forte ai giovani.

Anche Alvaro Arbeloa, tecnico spagnolo dei Blancos, ha rincarato la dose, invitando il calciatore delle Aquile a spiegare pubblicamente le proprie parole. L’allenatore ha poi commentato l’espulsione di José Mourinho, lo Special One ora sulla panchina portoghese, auspicando maggiore calma da parte degli arbitri.

LE PAROLE DI ARBEOLA – «Dovete chiedere al giocatore del Benfica (Prestianni, ndr) cos’ha detto a Vinicius. Dovrebbe spiegarlo a tutti, è lui che deve rispondere a questa domanda. Cosa mi sono detto con Mourinho? Sono cose che restano tra di noi. Sulla sua espulsione posso dire che forse gli arbitri devono stare un po’ più calmi, e sul mancato ritorno al Bernabeu vi assicuro che tanto tornerà in quello che è stato il suo stadio, perché se lo merita».

LE PAROLE DI MBAPPE – «Prestianni ha chiamato Vinicius Jnr “scimmia” per ben 5 volte. Non possiamo accettare che un calciatore che gioca la competizione più importante d’Europa si comporti così. Adesso vedremo cosa succederà, la Uefa ora ha un caso serio tra le mani e spero che faccia qualcosa. Dobbiamo dare l’esempio a tutti i bambini che ci guardano, ci sono cose che non possiamo semplicemente accettare. Prestianni non dovrebbe giocare mai più in Champions League».

