Mbappé suona la carica: «Vogliamo vincere l’Europeo. Punto il Pallone d’oro»

Kylian Mbappé carica la Francia in vista dell’Europeo che comincerà a giugno

L’attaccante del PSG Kylian Mbappé sarà sicuramente la stella della Francia a Euro 2020. E in una intervista a LCI, il fuoriclasse transalpino ha fissato gli obiettivi suoi e della Nazionale.

EUROPEO – «Siamo una grande squadra. L’obiettivo per una nazione come la nostra, con una grande tradizione calcistica, non può essere altro che vincere. Dovremo onorare questa maglia e rendere orgoglioso il popolo francese. Siamo pronti a dare il 100%. Mondiale ed Europeo? Sarebbe un’impresa straordinaria. Credo sia il sogno di ogni calciatore, sicuramente è il mio. Siamo pronti. Abbiamo usato l’esperienza del 2018 per migliorare ulteriormente».

PALLONE D’ORO – «Vincere il Pallone d’Oro sarebbe fantastico – ha proseguito poi il classe 1998 – sono entrato 3 volte nella Top 10 negli ultimi tre anni. Vincerlo sarebbe un sogno ma viene prima la squadra. È l’obiettivo di ogni giocatore che aspira ad essere il migliore, e io sono tra quelli».