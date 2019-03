Juve, la media gol di Kean è spaventosa: i dati sono incredibili

Il gol di Moise Kean, che sblocca il match dell’Allianz Stadium contro l’Empoli, ha grande valore statistico per la Juventus

Nemmeno a dirlo, è Moise Kean, l’uomo del momento, a tirare fuori dai guai la Juventus. Il match all’Allianz Stadium contro l’Empoli rischiava infatti di assumere sfumature pericolosamente negative. Complice un attacco pericolosamente menomato, privo di Ronaldo e Dybala, Allegri ha deciso di gettare il giovane talento nella mischia a metà ripresa, venendo subito ricompensato con un gol da vero rapace.

Per Kean è il terzo gol in 5 uscite stagionali, ma a fare impressione sono gli appena 98 minuti giocati sin qui. Dati che si traducono in una media gol spaventosa: 1 rete ogni 32 minuti circa. Non solo, un altro dato incredibilmente interessante è relativo alla freddezza sotto porta dell’attaccante, che è sempre riuscito ad andare a segno al primo tentativo.