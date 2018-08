Benvenuta Wanda, addio Melissa: la Satta saluta Tiki Taka – FOTO

Melissa Satta annuncia l’addio a Tiki Taka tramite il proprio account Instagram: la signora Boateng lascerà il posto in trasmissione a Wanda Nara a partire da questa stagione

Già l’altro giorno – all’annuncio ufficiale di Wanda Nara come nuova opinionista e volto di Tiki Taka – molti lo avevano in effetti pensato. Da ieri però c’è pure l’ufficialità: Melissa Satta da questa stagione non sarà più la spalla di Pierluigi Pardo nella trasmissione in onda il lunedì, in seconda serata, su Italia 1. Cambio della guardia insomma: la bionda per la mora, un’interista per una milanista, la moglie di Mauro Icardi al posto della moglie di Kevin-Prince Boateng, tornato proprio quest’anno nel nostro campionato in forza al Sassuolo. Per l’ex Velina Satta nuove avventure all’orizzonte a quanto sembra, anche se per il momento Melissa non ha voluto svelare nulla.

La showgirl di origine sarda si è semplicemente limitata ad un comunicato tramite il proprio account Instagram: «Dopo cinque meravigliosi anni è giunta l’ora di cambiare. Sono pronta a crescere ed affrontare nuove sfide! In bocca al lupo a tutti coloro che mi hanno accompagnata in questa avventura… Vai Pierluigi Pardo!». Fine dell’avventura per la signora Boateng, che però sull’argentina che prenderà il suo posto per il momento non ha rilasciato nemmeno mezza parola.