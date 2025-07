Jorge Mendes offre una stella del City al Real Madrid, ma Florentino Pérez ha un dubbio… Un ostacolo anagrafico frena la trattativa: ecco perché i Blancos non sono convinti

Jorge Mendes offre un top del Manchester City al Real Madrid, ma Florentino Pérez ha un dubbio… Un ostacolo anagrafico frena tutto

Una tentazione inaspettata, un’opportunità di mercato che mette il Real Madrid di fronte a un bivio filosofico. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Defensa Central, l’agente Jorge Mendes avrebbe offerto ai Blancos il suo assistito Bernardo Silva, stella del Manchester City e uno dei centrocampisti più forti e completi d’Europa. Il giocatore portoghese, 31 anni, non ha intenzione di rinnovare il suo contratto con il City, in scadenza nel 2026, e sarebbe alla ricerca di una nuova, grande sfida per la fase finale della sua carriera. Ed il Real Madrid, quasi inutile sottolinearlo, rappresenta il massimo per chiunque.



L’offerta dell’operato di mercato Mendes è di quelle che fanno riflettere: la possibilità di ingaggiare un vincitore del Treble, un giocatore di immensa qualità tecnica, intelligenza tattica ed esperienza internazionale. Un profilo che, sulla carta, alzerebbe il livello di qualsiasi squadra al mondo. Tuttavia, questa candidatura si scontra frontalmente con la nuova, ferrea politica di mercato del Real Madrid. Sotto la guida del presidente Florentino Pérez e del tecnico Xabi Alonso, il club ha intrapreso un percorso di ringiovanimento, puntando su talenti da far crescere nel lungo periodo, preferendo investire su giocatori di 5 o 6 anni più giovani.



È proprio l’età di Bernardo Silva il principale ostacolo. Nonostante il rispetto per le sue qualità, la dirigenza madridista lo considera una «soluzione a breve termine», un profilo che non si sposa con la visione di un progetto costruito per il futuro. Il Real Madrid sta monitorando altri profili, come Vitinha del PSG o Alexis Mac Allister del Liverpool, per costruire il centrocampo del domani. L’inserimento di un giocatore di 31 anni, per quanto di livello mondiale, rappresenterebbe un’eccezione alla regola. La palla ora è sul tavolo di Pérez: cedere alla tentazione di un campione affermato o rimanere fedeli alla linea verde tracciata con Xabi Alonso?