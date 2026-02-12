Mercato Inter, la Premier League torna alla carica: maxi offerta in arrivo per Bisseck, ma Chivu non ha dubbi

Mercato Inter, la Premier League tenta l’affondo decisivo: pronta una maxi offerta per Bisseck, mentre Chivu…

La crescita di Yann Bisseck rappresenta una delle scommesse più riuscite della gestione di Cristian Chivu. Arrivato per appena 7 milioni, il difensore tedesco è diventato in pochi mesi un punto fermo della retroguardia nerazzurra, trasformandosi da prospetto interessante a vero e proprio “muro” internazionale. La sua duttilità, unita a una fisicità dominante, lo ha reso uno degli idoli della Curva Nord, che ne apprezza la capacità di imporsi nell’area di rigore.

Secondo quanto riportato da TMW, le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione dei top club di Premier League, pronti a mettere sul tavolo offerte vicine ai 40 milioni di euro. Chivu ha valorizzato al massimo il classe 2000, impiegandolo come braccetto destro ma sfruttandone l’abilità con entrambi i piedi per adattarlo anche al centro o sul lato sinistro. I numeri confermano la sua crescita: 2 gol, 1 assist e una media voto di 7,28 in Serie A. La fiducia del tecnico gli ha permesso di giocare con una linea difensiva alta, rendendo l’Inter più aggressiva e capace di recuperare palla nella metà campo avversaria.

Il suo nome è ormai entrato anche nei radar della Germania: Nagelsmann lo ha fatto esordire in Nations League nel marzo 2025 e una convocazione al Mondiale 2026 potrebbe far lievitare ulteriormente la sua valutazione. Nonostante le sirene inglesi, Bisseck ha ribadito di sentirsi “incredibilmente felice all’Inter” e di voler restare a lungo. Per Chivu, perderlo significherebbe rinunciare a uno dei pilastri del futuro nerazzurro.