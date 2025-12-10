Mercato Inter, pronta la rivoluzione in difesa? Arrivano le conferme, ecco gli scenari per la prossima estate

Mercato Inter, sarà rivoluzione in difesa? Ecco le conferme, i possibili scenari per la prossima estate. Le ultimissime

Mancano pochi mesi all’avvio della rivoluzione difensiva dell’Inter. La società lavora sottotraccia per ridisegnare il reparto arretrato, consapevole che l’estate porterà cambiamenti strutturali. L’obiettivo è chiaro: profili pronti, affidabili e già abituati ai ritmi internazionali.

Due certezze sembrano già delinearsi: Manuel Akanji, arrivato in prestito dal Manchester City e destinato al riscatto fissato a 15 milioni, e Mlacic, obiettivo concreto che la dirigenza vorrebbe chiudere già a gennaio. Sul fronte uscite, gli addii di Acerbi e De Vrij appaiono probabili, mentre resta incerta la posizione di Bisseck.

La lista degli osservati si allunga: da Joel Ordonez del Club Brugge a Oumar Solet dell’Udinese, fino a Tarik Muharemovic del Sassuolo. Restano monitorati anche profili internazionali di alto livello come Upamecano, Min-Jae Kim e Marc Guéhi, nomi che potrebbero diventare opzioni solo in condizioni economiche favorevoli. Una cosa è certa: la nuova difesa nerazzurra nascerà da scelte precise e già tracciate.

