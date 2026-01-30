Mercato Inter, tutti pazzi per Frattesi: potrebbe far le valigie negli ultimi giorni! Ecco in quale squadra potrebbe trasferirsi

Mercato Inter, Davide Frattesi ha attirato su di sé l’attenzione di diversi club. Ecco dove potrebbe trasferirsi il centrocampista

Il nome di Davide Frattesi infiamma le ultime, frenetiche ore del calciomercato invernale. Quella che sembrava una posizione solida all’interno dello scacchiere dell’Inter sta vacillando di fronte a un vero e proprio assalto combinato che arriva sia dall’Italia che dall’estero. Il centrocampista nerazzurro è diventato improvvisamente l’oggetto del desiderio di diversi club, pronti a garantire quel minutaggio che a Milano spesso si è dovuto dividere con altri top player.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

La bomba dalla Capitale: la Lazio mette 25 milioni

La notizia più sorprendente arriva da Roma. Secondo quanto rivelato dal giornalista di DAZN Orazio Accomando, la Lazio ha deciso di rompere gli indugi per regalare un colpo da novanta al proprio allenatore. La dirigenza biancoceleste avrebbe effettuato un sondaggio concreto, preparando un’offerta ufficiale di 25 milioni di euro. Per il club di Lotito si tratterebbe di un investimento pesante, volto ad assicurarsi un giocatore di qualità e prospettiva, capace di alzare immediatamente il livello della mediana. La palla ora passa all’Inter: la cifra è importante, ma bisognerà capire se Marotta riterrà congrua la valutazione per un nazionale italiano.

Le sirene estere: Simeone e la Premier

Se la Lazio punta all’acquisto definitivo, dall’estero arrivano sirene diverse. Come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, su Frattesi è piombato con decisione l’Atletico Madrid. I Colchoneros, guidati da Diego Pablo Simeone vedono in Frattesi l’interprete ideale per il loro calcio. Tuttavia, la formula proposta dagli spagnoli differisce da quella laziale: l’Atletico sta valutando una proposta di prestito con opzione di acquisto. Una soluzione che permetterebbe a Madrid di valutare il giocatore, ma che potrebbe non soddisfare le casse nerazzurre nell’immediato. Sullo sfondo resta vigile anche il Nottingham Forest. Il club inglese ha mostrato interesse, anche se al momento le piste più calde sembrano portare a Roma o a Madrid.

Ore decisive

La situazione è in totale evoluzione. Tra la proposta cash della Lazio e il fascino della Liga, il futuro di Frattesi è un rebus che si risolverà solo sul gong finale. L’Inter deve decidere: incassare subito o trattenere il suo incursore?