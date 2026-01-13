Mercato Inter, non solo Mlacic: Jakirovic è l’ultima idea dalla Croazia! Il piano di Ausilio

Mercato Inter, non solo Mlacic: Jakirovic è l’ultima idea dalla Croazia! Il piano: offerta per il 2007 dell’Hajduk e occhi sul 2008 della Dinamo Zagabria

L’asse di mercato tra Milano e la Croazia diventa sempre più caldo e strategico per i piani societari. L’Inter ha deciso di puntare con decisione sui migliori prospetti del calcio balcanico per blindare la difesa del futuro. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dall’esperto Gianluca Di Marzio, la dirigenza meneghina non si limita al solo Branimir Mlacic, promettente centrale classe 2007 dell’Hajduk Spalato, per il quale è già stata recapita un’offerta ufficiale da 4 milioni di euro.

Nel radar dello scouting dei nerazzurri è entrato prepotentemente anche un nuovo profilo: Leon Jakirovic. Si tratta di un giovanissimo difensore centrale mancino, classe 2008, attualmente in forza alla Dinamo Zagabria. La beneamata considera il ragazzo un investimento strategico di altissimo profilo, perfetto per replicare l’operazione che ha già portato a Milano il talentuoso Petar Sucic. L’obiettivo del club vice campione d’Italia è chiaro: anticipare le big europee e assicurarsi oggi i pilastri della retroguardia di domani, sfruttando un canale preferenziale che sembra ormai consolidato con le storiche fucine di talenti dell’Est Europa.