Mlacic Inter, primo affondo dei nerazzurri: svelata la strategia nerazzurra per il giovane talento croato

Mlacic Inter, arriva la prima offerta: ecco la mossa studiata dal club nerazzurro.

La trattativa tra Inter e Hajduk Spalato per Branimir Mlacic procede senza sosta. Il giovane difensore croato, classe 2007, è finito da tempo nel mirino dei nerazzurri, che hanno già recapitato la prima offerta ufficiale al club dalmata. Le parti restano in contatto costante e la valutazione complessiva del cartellino si aggira intorno ai 5 milioni di euro. L’idea dell’Inter è chiara: chiudere l’operazione e poi lasciare il giocatore in prestito in Croazia per permettergli di completare il percorso di crescita.

Mlacic, cresciuto nel settore giovanile dell’Hajduk, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio croato. Nonostante la giovane età, ha già conquistato spazio nella prima squadra, dimostrando personalità e maturità tattica. La strategia nerazzurra punta proprio su questo: assicurarsi un talento in prospettiva, lasciandolo però ancora un anno nel suo ambiente naturale per favorirne lo sviluppo.

In questa stagione Mlacic ha già collezionato 18 presenze tra campionato, coppa nazionale e preliminari di Conference League, totalizzando oltre 1500 minuti in campo. Numeri importanti per un diciottenne, impreziositi anche da due assist. L’Inter osserva con attenzione e continua a lavorare per anticipare la concorrenza, convinta di avere tra le mani un potenziale investimento per il futuro. Lo riporta Di Marzio.

