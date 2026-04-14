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Calciomercato

Mercato Inter, Ordonez resta nel mirino di Ausilio: il Bruges fa muro e spara una valutazione monstre!

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 giorno ago

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Ordonez Milan Brugge

Mercato Inter, obiettivo Ordonez sempre in cima alla lista di Ausilio: il Bruges non apre e chiede una cifra record. Le mosse del club

L’Inter guarda già alla prossima stagione e ha iniziato a muoversi con decisione sul mercato per rinforzare la rosa. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione dalla proprietà Oaktree, spicca quello di Joel Ordoñez, talento classe 2004 che sta brillando con la maglia del Bruges.

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Secondo quanto riportato dal portale belga Walfoot, il difensore ecuadoriano sarebbe diventato l’obiettivo prioritario per il reparto arretrato. Con i suoi quasi 190 centimetri, una struttura fisica dominante e prestazioni convincenti anche in Champions League, Ordoñez rappresenta il prototipo del centrale moderno: aggressivo, atletico e pericoloso sui piazzati. Un profilo che l’Inter ritiene ideale per dare freschezza e profondità alla difesa che Chivu vuole rendere ancora più solida.

L’operazione, però, si preannuncia complessa. Il Bruges ha già respinto un’offerta da 30 milioni a gennaio e ora valuta il giocatore tra i 35 e i 40 milioni, cifra che potrebbe trasformarsi nella cessione più ricca della storia del club belga. Per provare ad abbassare le richieste e superare la concorrenza dei top club europei, l’Inter punta sulla cosiddetta “carta Stankovic”: i colloqui già avviati per il giovane centrocampista potrebbero aprire un canale preferenziale e facilitare la trattativa per Ordoñez. Un nome, quello del gigante del Bruges, che resta in cima alla lista nerazzurra per il futuro della difesa

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