Mercato Juve, addio a Hjulmand? Il danese verso una big europea che ora è in vantaggio! Cosa sta succedendo

Mercato Juve, Hjulmand pista ormai al tramonto: una big europea accelera sul danese. Le ultimissime notizie

Il calciomercato estivo si prepara a regalare scossoni importanti e uno dei nomi più caldi è quello di Morten Hjulmand. Il centrocampista danese, seguito a lungo dalla Juventus nella scorsa sessione, potrebbe lasciare lo Sporting Lisbona già a giugno. Le sue prestazioni di altissimo livello hanno attirato l’attenzione dei principali top club europei, pronti a investire cifre significative pur di assicurarsi un regista moderno e completo.

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Secondo Sport Mediaset, il Manchester City è piombato con decisione sul giocatore, avviando un pressing forte e proponendo un contratto di primissimo livello. Lo Sporting, consapevole della difficoltà nel trattenere Hjulmand, sarebbe disposto a valutare offerte tra i 40 e i 50 milioni di euro. Una cifra che riflette la crescita del danese e che ha già spinto la dirigenza portoghese a muoversi per individuare un sostituto in vista di una cessione ormai probabile.

L’inserimento del City complica definitivamente i piani della Juventus, che non può competere con le richieste economiche dello Sporting né con la potenza finanziaria della Premier League. I bianconeri dovranno quindi ricalibrare le proprie strategie e orientarsi verso obiettivi più sostenibili, evitando un’asta destinata a diventare insostenibile. Rinunciare a Hjulmand, per quanto doloroso, permetterà al club di concentrare risorse e attenzione su profili più accessibili.