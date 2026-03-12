Mercato Juve, spunta un nuovo nome per la porta dall’Inghilterra: svelata la strategia bianconera. Un’altra squadra di Serie A sullo sfondo

Mercato Juve, la dirigenza bianconera lavora per rinforzare la porta sfruttando una strategia precisa, ma la concorrenza non manca

Il mercato entra nel vivo secondo Tuttosport, Emiliano Martinez si candida a diventare il nome di punta per la porta bianconera. La dirigenza valuta con attenzione il profilo del numero uno dell’Aston Villa, che ritiene concluso il proprio ciclo in Inghilterra. Le valutazioni sul contratto sono iniziate: si ipotizza un accordo di 3 anni, con un ingaggio intorno ai 5 milioni netti. Questo investimento confermerebbe la ferma volontà del club bianconero di innalzare il livello della rosa. L’arrivo del portiere dipenderà dalle uscite, con le posizioni di Michele Di Gregorio e Mattia Perin in bilico per sbloccare l’operazione.

L’asse con l’Aston Villa potrebbe scaldarsi nuovamente, dopo gli affari legati a Samuel Iling-Junior ed Enzo Barrenechea. La chiave per arrivare a Martinez potrebbe essere rappresentata da Douglas Luiz. Il brasiliano si trova in prestito ai Villans, con diritto di riscatto fissato a 25 milioni più bonus. La società inglese vorrebbe trattenere il giocatore in caso di qualificazione in Champions League, ma punta a ottenere uno sconto. Questa esigenza potrebbe favorire la dirigenza, permettendo di inserire il numero uno in una trattativa più ampia per abbassare le pretese economiche.

La corsa per il portiere non è priva di ostacoli. Sullo sfondo resta il Manchester United, che aveva già cercato il giocatore in passato. Anche l’Inter ha registrato un contatto esplorativo tra Piero Ausilio e l’agente Gustavo Goni. Aggiunge spunti la precisa richiesta di Luciano Spalletti, che ha sottolineato la necessità di innesti di grande personalità, identikit perfetto per il profilo analizzato. Le dinamiche insegnano che le situazioni evolvono rapidamente e la dirigenza resta pronta a cogliere l’occasione giusta per portare il calciatore a difendere i colori del club bianconero.