Mercato Lazio, idea a costo zero per rinforzare la retroguardia: valutazioni in corso sul nuovo obiettivo

Mercato Lazio, si apre la pista del colpo a parametro zero: tutti i dettagli sulla nuova opzione. Le ultimissime notizie

La Lazio si prepara a un’estate di profonda trasformazione, soprattutto nel reparto difensivo, dove potrebbero cambiare diversi interpreti. Con Patric e Provstgaard considerati gli unici sicuri della conferma, il futuro di giocatori come Gila, Romagnoli e Gigot appare sempre più incerto. In questo contesto, la dirigenza biancoceleste sta valutando profili internazionali per rinnovare la retroguardia.

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Uno dei nomi finiti sul taccuino è quello di Eray Comert, difensore svizzero di origini turche attualmente al Valencia. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il giocatore rappresenta un’opportunità particolarmente interessante: il suo contratto è in scadenza e la Lazio sta monitorando la situazione con attenzione, pronta a inserirsi qualora non arrivasse il rinnovo con il club spagnolo.

La concorrenza, però, è folta. Su Comert ci sono club della Bundesliga, società della SuperLig turca e altre squadre della Liga, tutte pronte a contenderselo a parametro zero. La scelta finale dipenderà molto dalla volontà del giocatore, che nelle prossime settimane dovrà decidere quale sarà il passo successivo della sua carriera.