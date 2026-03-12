Mercato Milan, Allegri a pranzo con Furlani per programmare il futuro: svelate le richieste del tecnico su come spendere i 100 milioni di budget!

Mercato Milan, Allegri a pranzo con Furlani per programmare il futuro: ecco le richieste fatte dal tecnico in vista del prossimo anno

La preparazione del Milan alla stagione 2026/27 è ufficialmente iniziata con un pranzo strategico che ha visto protagonisti il tecnico Massimiliano Allegri e l’amministratore delegato Giorgio Furlani. In questa riunione, che ha avuto luogo due giorni dopo la vittoria nel derby contro l’Inter, si è discusso del futuro tecnico e delle mosse di mercato per rinforzare la squadra. La serenità che regnava durante l’incontro è stata importante, un segno di coesione tra l’area sportiva e quella finanziaria. L’obiettivo è comune: portare il Milan ai vertici del calcio europeo, con scelte condivise che guideranno le prossime operazioni.

La Champions e il mercato: i piani per il futuro

Una delle priorità per il Milan è la qualificazione alla Champions League, che potrebbe portare nelle casse del club circa 60 milioni di euro. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, questi ricavi sono cruciali non solo per l’ambizione sportiva, ma anche per la sostenibilità economica del club. A questa cifra si aggiungeranno i guadagni derivanti dalle cessioni e dai riscatti dei calciatori in prestito, portando il totale a circa 100 milioni di euro. Questa somma sarà utilizzata per rinforzare ogni reparto della squadra con giocatori di qualità che possano diventare titolari di peso per il futuro.

Gli obiettivi di mercato: Kean, Vlahovic, e rinforzi in difesa e centrocampo

Nel reparto offensivo, il Milan ha messo nel mirino Moise Kean, attaccante della Fiorentina, già noto ad Allegri per la sua esperienza alla Juventus. Un’alternativa per il reparto avanzato è Dusan Vlahovic, in scadenza con la Juventus al termine della stagione. In difesa, Massimiliano Allegri ha richiesto un rinforzo che già aveva chiesto durante il mercato invernale: il centrale Kim Min-jae, ex pilastro del Napoli e ora al Bayern Monaco, con l’alternativa Mario Gila della Lazio. Infine, per il centrocampo, il Milan sta valutando l’ingaggio di Leon Goretzka, esperto centrocampista del Bayern Monaco che potrebbe arrivare a parametro zero, anche in attesa di una decisione finale da parte di Luka Modric. Con questi movimenti, il Milan vuole alzare il livello della propria squadra per competere ad alti livelli internazionali.