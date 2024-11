Mercato Milan, c’è il colpo di prospettiva in difesa! Moncada si muove, contatti avviati con quel giocatore: le ultimissime

Secondo quanto riportato da La Nazione, il calciomercato Milan si sta muovendo per un colpo di prospettiva in difesa da mettere a disposizione del tecnico rossonero Paulo Fonseca.

Pisa: da tempo il giovane difensore Simone Canestrelli è seguito dal Bologna e, più recentemente, dal Milan. Fu rilevato dall’Empoli per 2,6 milioni. Per convincere il Pisa servono tanti soldi e offerte concrete, che per ora non si sono materializzate. Da capire se i rossoneri affonderanno il colpo prossimamente.