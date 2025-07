Mercato Milan, Emerson Royal ai saluti: in corso lo scambio di documenti con il Flamengo! Le cifre definitive dell’operazione

Il Milan ufficializza la cessione a titolo definitivo del terzino brasiliano Emerson Royal al Flamengo. Il trasferimento, anticipato dal giornalista esperto di mercato Matteo Moretto, è ora confermato dallo scambio di documentazione tra i due club. L’operazione è stata chiusa per circa 9 milioni di euro, cifra che consente al club rossonero di ottenere una plusvalenza utile per il bilancio e per futuri investimenti sul mercato.

Emerson Royal saluta dopo una sola stagione

Arrivato nell’estate 2024 dal Tottenham con grandi aspettative, Emerson Royal, terzino classe 1999 noto per la sua velocità e duttilità sulla fascia, non è riuscito a imporsi sotto la gestione di Massimiliano Allegri. Nonostante qualche buona prestazione, la continuità è mancata e la concorrenza sulle fasce si è rivelata troppo serrata.

La decisione di lasciarlo partire rientra nella strategia del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, ex Lazio, incaricato di costruire una rosa più equilibrata e in linea con il gioco di Allegri. Per Emerson, il Flamengo rappresenta un ritorno alle origini e la possibilità di rilanciarsi in un campionato competitivo come il Brasileirão, dove potrà ritrovare spazio e leadership.

Strategia di mercato: Milan alla ricerca di rinforzi

La cessione libera un posto sulla fascia destra e mette a disposizione liquidità per nuovi acquisti. La dirigenza rossonera è al lavoro per individuare un terzino destro in grado di sostituire Emerson. Tra gli obiettivi, figurano anche rinforzi in centrocampo e attacco, con profili mirati per migliorare la competitività in Serie A e nelle competizioni europee.

L’obiettivo dichiarato è costruire un Milan solido, pronto a lottare per le prime posizioni. Igli Tare e Allegri stanno conducendo trattative con pragmatismo e visione a lungo termine. Le prossime settimane saranno decisive per chiudere le operazioni e definire la rosa in vista della nuova stagione.