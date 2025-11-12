Mercato Milan, non tramonta quella pista per l’attacco: possibile nuovo assalto previsto a gennaio! Le ultime

Mercato Milan, resta viva la pista per rinforzare l’attacco: ci sarà un possibile tentativo a gennaio in questo caso! Tutti gli aggiornamenti

Il Milan ha ormai delineato il quadro delle possibili mosse per rinforzare l’attacco. Oltre ai nomi di Mateo Pellegrino del Parma, Joaquin Panichelli dello Strasburgo e Jonathan Burkardt dell’Eintracht Francoforte, il direttore sportivo Igli Tare ha aggiunto un quarto profilo: Artem Dovbyk, attaccante ucraino protagonista nell’ultima squadra promossa in Serie A.

Dovbyk rappresenta un’opzione più esperta e immediata rispetto ai giovani Pellegrino, Panichelli e Burkardt, grazie al suo impatto già evidente nel campionato italiano. Tuttavia, la sensazione è che proprio Pellegrino possa diventare la scelta principale: classe 2001, costo del cartellino ancora accessibile e ampi margini di crescita, perfettamente in linea con la strategia del Milan di puntare su talenti futuribili.

Un eventuale investimento su Pellegrino a gennaio consentirebbe ai rossoneri di anticipare la concorrenza e di inserire un giovane già abituato al calcio italiano, senza le pressioni di un top player affermato. La sfida Parma-Milan sarà l’occasione per Allegri e Tare di valutarlo da vicino, mentre gli altri nomi restano alternative di valore. Al momento, però, l’argentino sembra in pole position per approdare a Milanello.

