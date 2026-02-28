Mercato Milan, assalto al gioiello brasiliano: Romano conferma i rossoneri in pole per quel giovane talento

Mercato Milan, pista brasiliana sempre più calda: secondo Romano i rossoneri sono davanti a tutti per il talento classe 2006

Il Milan sta accelerando per assicurarsi Andrè, centrocampista classe 2006 del Corinthians. Come riportato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, i rossoneri hanno già trovato un’intesa con il giovane talento brasiliano e la trattativa con il club paulista è entrata in una fase avanzata.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Milan davanti alla concorrenza

Sul giocatore si sono mosse anche società di Bundesliga e Liga, oltre alla Juventus che ne ha monitorato la crescita. Nonostante l’interesse diffuso, il Milan resta in posizione privilegiata: secondo Romano, il dialogo con l’entourage del ragazzo è ormai ben avviato e il club rossonero è considerato in netto vantaggio.

Investimento importante per un prospetto di alto livello

L’operazione richiederà un esborso significativo: il costo del cartellino dovrebbe superare i 13-14 milioni di euro. Una cifra rilevante per un classe 2006, ma che il Milan è pronto a mettere sul piatto per assicurarsi un profilo ritenuto di grande prospettiva e potenziale impatto futuro.

Con l’accordo personale già definito, il club rossonero punta ora a chiudere l’intesa con il Corinthians e mettere a segno un altro colpo strategico in vista delle prossime stagioni.