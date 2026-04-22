Mercato Milan, spunta un nome a sorpresa per la difesa! Suggestione a parametro zero: tutti i dettagli

Mercato Milan, nuova pista per la retroguardia rossonera: nome inatteso e occasione a parametro zero. I dettagli

Il mercato dei difensori centrali per la stagione 2026/27 si arricchisce di un nome di altissimo profilo: John Stones. Il leader della retroguardia del Manchester City, simbolo del ciclo di Guardiola, lascerà l’Etihad a parametro zero il 30 giugno. Come riportato da Fabrizio Romano, il difensore inglese è stato proposto anche ai club italiani e il Milan figura tra le società che hanno mostrato interesse per uno dei migliori interpreti al mondo del ruolo di “regista difensivo”.

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L’idea Stones, però, porta con sé valutazioni delicate che Igli Tare e Massimiliano Allegri stanno analizzando con attenzione. Da un lato, il suo profilo tecnico sarebbe perfetto per il 3‑5‑2 rossonero: un difensore capace di impostare dal basso, ideale come vertice centrale per avviare l’azione e verticalizzare. Dall’altro, resta l’incognita fisica: nella stagione 2025/26 ha disputato appena 15 partite, frenato da continui problemi muscolari e alla caviglia. A ciò si aggiunge l’età — 32 anni a maggio — che rende l’investimento potenzialmente rischioso. In compenso, Stones porterebbe a Milanello leadership, mentalità vincente ed esperienza internazionale, qualità preziose per guidare la crescita di Pavlovic e degli altri giovani.

Al momento si tratta più di una suggestione che di una trattativa concreta, ma l’idea di vedere Stones dirigere la difesa rossonera nella prossima Champions League affascina i vertici di via Aldo Rossi. La decisione finale dipenderà dal bilanciamento tra opportunità tecnica e rischio fisico: il Milan dovrà scegliere se puntare su un campione dalla fragilità nota o orientarsi verso profili più giovani e integri, come Tiago Gabriel.

