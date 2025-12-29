Mercato Milan, che bomba clamorosa dalla Spagna! Accordo ad un passo tra Sergio Ramos e i rossoneri: i dettagli

Mercato Milan, trattativa clamorosa! Che bomba dalla Spagna: Sergio Ramos sempre più vicino, le ultimissime

Il calciomercato invernale del Milan potrebbe essere travolto da un clamoroso colpo di scena. Dalle testate messicane vicine all’ambiente Monterrey rimbalza infatti una voce destinata a far rumore: Sergio Ramos sarebbe pronto a tornare in Europa e lo farebbe indossando la maglia rossonera.

Sergio Ramos–Milan, i contorni dell’operazione Reduce dall’esperienza in Messico con i Rayados, il campione spagnolo è attualmente svincolato e alla ricerca dell’ultima grande sfida della sua carriera. Secondo le indiscrezioni, il direttore sportivo Igli Tare avrebbe individuato la formula giusta per convincere il classe ’86, con un’operazione mirata, sostenibile e potenzialmente decisiva dal punto di vista tecnico.

Le cifre circolate in Messico parlano di un accordo molto preciso: contratto di sei mesi, fino a giugno 2026, senza opzioni di rinnovo; ingaggio da 1 milione netto; bonus da 1 milione in caso di qualificazione alla Champions League e un super premio da 2 milioni in caso di Scudetto.

L’impatto su Allegri e sul gruppo rossonero Per Massimiliano Allegri, l’arrivo di Sergio Ramos rappresenterebbe un innesto di enorme peso specifico. In una stagione in cui il Milan sta duellando con l’Inter per il vertice, aggiungere un leader di tale caratura — che ritroverebbe anche l’amico Luka Modrić — darebbe solidità, personalità e quella dose di esperienza internazionale che molti osservatori, Costacurta in primis, hanno indicato come mancante.

Con la situazione di Skriniar ancora da definire e Tomori impegnato nelle trattative per il rinnovo, l’eventuale approdo dello spagnolo garantirebbe una copertura di altissimo livello, utile sia per gestire il recupero contro il Como sia per affrontare la volata finale della stagione.

