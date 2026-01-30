Mercato Parma, vicinissimo l’arrivo di Luvumbo dal Cagliari: ecco cosa manca per la chiusura dell’operazione

Mercato Parma, avanti tutta per Luvumbo: incontro in arrivo per sbloccare l’affare. Ecco le ultime sulla trattativa

Il calciomercato entra nella sua fase decisiva e una delle operazioni più calde riguarda Zito Luvumbo. L’esterno del Cagliari è infatti vicino al trasferimento al Parma con la formula del prestito con opzione di riscatto. A rivelarlo è Nicolò Schira su X, che parla di un affare ormai in via di definizione.

Luvumbo al Parma: prestito e possibile contratto fino al 2030

Cagliari e Parma avrebbero raggiunto un’intesa di massima: Luvumbo si trasferirà in Emilia in prestito per sei mesi, con un’opzione di riscatto che, se esercitata, lo legherebbe ai gialloblù fino al 2030. Una formula che permetterà al Parma di valutare con calma il rendimento dell’attaccante, mantenendo comunque la possibilità di puntare su di lui nel lungo periodo.

Pastorello al lavoro per chiudere

Secondo Schira, l’intermediario Federico Pastorello è atteso a colloquio con il Cagliari per definire gli ultimi dettagli. L’obiettivo è chiudere l’operazione nelle prossime ore, così da permettere al Parma di inserire Luvumbo subito in rosa per la seconda parte della stagione. Per il giovane esterno si tratterebbe di un’occasione importante per mettersi in mostra in Serie A e conquistare spazio in un progetto tecnico ambizioso

