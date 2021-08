Messi al PSG: l’argentino ha scelto il numero di maglia. Torna alle origini

Niente 10, che resta sulle spalle di Neymar: Leo Messi ha scelto il numero con il quale esordì al Barcellona

Era il 16 ottobre 2004 quando Lionel Messi esordì in prima squadra al Barcellona. Allora non vestiva il numero 10, sulle spalle di Ronaldinho, ma il 30. Con il suo arrivo al PSG, la Pulce ha deciso di tornare alle origini: il 10 resterà infatti sulle spalle di Neymar, che in blaugrana vestiva invece l’11 quando il fenomeno argentino aveva il 10.

Nessuna pretesa per il numero di maglia, quindi, ma un ritorno romantico al suo primo numero tra i grandi. Anzi, Neymar avrebbe offerto la 10 alla Pulce, che però avrebbe rifiutato scegliendo di riprendere il 30, stavolta per la prima con la squadra parigina. Ad annunciare la scelta del capitano dell’Albiceleste è la giornalista argentina Veronica Brunati. Per Messi probabile contratto biennale.