Messi, un ritorno toccante al Camp Nou: la storia tra passato e presente (e forse un ritorno?) - Calcio News 24

La visita a sorpresa di Leo Messi al Camp Nou. Il racconto tra passato e presente (e forse un ritorno?)

La visita a sorpresa di Lionel Messi al rinnovato Camp Nou continua a far parlare a Barcellona, anche dopo che Joan Laporta, presidente blaugrana, ha tentato di smorzare le voci su un eventuale ritorno dell’asso argentino nella Ciudad Condal. Tuttavia, all’interno della rosa, c’è chi continua a sognare questa possibilità.

JOAN GARCÍA SOGNA DI CONDIVIDERE LO SPOGLIATOIO CON MESSI Joan García, portiere che i catalani hanno acquistato dai vicini e rivali dell’Espanyol, ha parlato apertamente della possibilità di poter, un giorno, condividere lo spogliatoio con l’attuale giocatore dell’Inter Miami, pur ammettendo di non sapere «fino a che punto sarà possibile». «Messi può giocare dove vuole. Ho sempre voluto che tornasse per poter giocare con lui. Ma non so fino a che punto sarà possibile», ha affermato il portiere, 24 anni, in un’intervista alla radio RAC1.

UN’EREDITÀ INDIMENTICABILE E LA SPERANZA DEI TIFOSI Per l’universo Barça, è difficile dimenticare tutto ciò che Messi ha fatto e conquistato nel club. Oltre ai numerosi trofei, tra cui quattro UEFA Champions League, “La Pulga” ha segnato ben 672 gol in 778 partite ufficiali con il club catalano. Non sorprende, quindi, che la maggior parte dei tifosi — e, a quanto pare, anche i giocatori — sognino il ritorno del fuoriclasse a casa.

La speranza del ritorno di Messi, nonostante le dichiarazioni di Laporta, rimane viva nel cuore dei catalani, alimentata dal desiderio di rivedere il più grande giocatore della storia del club indossare la maglia blaugrana e incantare nuovamente il Camp Nou.