Messi dichiara amore eterno al Barcellona: «In Europa solo Barca»

Lionel Messi ha confermato che in Europa vestirà solo la maglia del Barcellona prima di tornare in Argentina. L’attaccante scambierebbe però un trofeo con i blaugrana pur di vincere un titolo con la sua Nazionale

Lionel Messi è cresciuto nella cantera del Barcellona, società che ha creduto in lui nonostante i problemi fisici che ne hanno influenzato la crescita nelle prime fasi dell’adolescenza. L’argentino con la maglia blaugrana ha segnato 383 gol in 438 presenze vincendo 9 campionati spagnoli, 6 Coppe di Spagna, 7 Supercoppe di Spagna, 4 Champions League, 3 Supercoppe europee, 3 Coppe del Mondo per club. Al contrario di altri colleghi come Neymar o Cristiano Ronaldo, che nella post partita della finale di Kiev ha sollevato dubbi sulla sua permanenza al Real Madrid, Messi non sembra proprio intenzionato a lasciare Barcellona. La “Pulce” in Europa intende vestire solo la maglia blaugrana per poi tornare in Argentina. «Più passa il tempo, più penso che in Europa vestirò solo la maglia del Barcellona. Ho sempre detto che un giorno mi piacerebbe giocare in Argentina. Non so se succederà ma l’idea c’è. E sarebbe solo al Newell’s Old Boys, almeno sei mesi, poi nessuno può sapere cosa succederà», ha dichiarato Messi in una intervista a Pasion por el Futbol.

Allo stesso tempo l’attaccante vincitore di 5 Palloni d’Oro vorrebbe vincere un titolo con l’Argentina e sarebbe anche disposto a rinunciare ad un trofeo ottenuto con il club catalano pur di coronare questo sogno: «Scambierei però un titolo vinto al Barcellona con uno in Nazionale. Vincere un titolo con l’Argentina sarebbe qualcosa di unico». L’Albiceleste secondo Messi non parte però certamente favorita ai Mondiali di Russia 2018: «Però non possiamo trasmettere il messaggio che saremo campioni, perché oggi non siamo i migliori. – ha continuato Messi – Dobbiamo essere realisti e con umiltà andare a caccia del sogno. Abbiamo giocatori di esperienza e qualità, dobbiamo andare di partita in partita e iniziare vincendo sarebbe importantissimo. Ma le principali candidate alla vittoria finale sono Brasile, Spagna e Germania».