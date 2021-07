Messi è svincolato, ma il Barcellona è fiducioso: ecco cosa manca alla firma

Lionel Messi è da oggi svincolato, ma in casa Barcellona sarebbero tranquilli circa il rinnovo di contratto

In NBA si direbbe Free Agent per riassumere la situazione di Lionel Messi che da oggi, 1 luglio, è ufficialmente un calciatore svincolato. In casa Barcellona, però, non sarebbero preoccupati e anzi sarebbero fiduciosi circa il nuovo accordo con la Pulce.

Secondo quanto riportato da Sport, per la firma sul nuovo contratto del fuoriclasse argentino ci sarebbero da limare solo gli ultimi dettagli economici vista anche la precaria situazione finanziaria del club blaugrana. Quel che pare certo, però, è che Lionel Messi proseguirà al Barcellona.