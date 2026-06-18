Messi, la famiglia fa chiarezza sulle condizioni di Jorge: il comunicato ufficiale

Messi, la famiglia fa chiarezza sulle condizioni di salute di Jorge, padre della stella dell’Argentina: il comunicato ufficiale

La famiglia Messi interviene per fare chiarezza sulle condizioni di salute di Jorge Messi, padre di Lionel Messi. Nelle ultime ore erano circolate diverse indiscrezioni sul suo stato fisico e sul momento personale vissuto dal capitano dell’Argentina, apparso particolarmente emozionato dopo il gol segnato nella gara d’esordio ai Mondiali 2026 contro l’Algeria.

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Proprio per mettere un freno a rumors, ricostruzioni non confermate e speculazioni, l’entourage familiare ha diffuso una nota ufficiale. Il comunicato conferma che Jorge Messi sta affrontando un problema di salute, ma precisa anche che si trova sotto controllo medico e che il quadro clinico generale è in evoluzione favorevole.

Messi, il comunicato integrale sulle condizioni del padre Jorge

Di seguito la nota completa diffusa dalla famiglia Messi, che ha chiesto rispetto, prudenza e riservatezza in un momento considerato strettamente privato.

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IL COMUNICATO – «La famiglia Messi informa che Jorge sta attraversando un problema di salute. In questo momento si trova sotto controllo medico, si sta riprendendo e sta evolvendo favorevolmente nel quadro clinico generale. Di fronte alle indiscrezioni, ai rumors e alle speculazioni circolati nelle ultime ore, la famiglia desidera esprimere il proprio profondo disappunto per la mancanza di sensibilità, rispetto e scrupoli con cui alcune persone hanno trattato una situazione strettamente privata e familiare. La famiglia desidera inoltre chiarire che solo i parenti più stretti dispongono di informazioni reali e precise sullo stato di Jorge. Pertanto, qualsiasi ricostruzione, dichiarazione o informazione che non provenga dalla famiglia stessa e dai relativi canali ufficiali non deve essere considerata valida né veritiera. In momenti come questo, chiediamo responsabilità, prudenza e umanità. La salute di una persona e la tranquillità di chi le sta vicino non dovrebbero essere oggetto di speculazione né di un irresponsabile interesse mediatico. Ringraziamo sinceramente per le dimostrazioni di affetto, rispetto e vicinanza ricevute, e chiediamo che vengano preservate la privacy, la riservatezza e l’intimità di Jorge e di tutta la sua famiglia durante questo percorso. Qualsiasi novità rilevante sarà comunicata a tempo debito dalla famiglia attraverso i canali corrispondenti. Grazie per la comprensione».

Messi, richiesta di privacy durante i Mondiali

La presa di posizione della famiglia arriva in una fase delicata anche dal punto di vista sportivo, con Lionel Messi impegnato nel percorso mondiale con l’Argentina. Il messaggio è chiaro: ogni aggiornamento attendibile arriverà soltanto dai canali ufficiali della famiglia, mentre viene chiesto di evitare speculazioni su una vicenda personale e privata.