Chi è Leonardo Fajardo, il talento del Porto finito nel mirino della Roma. La sua storia e il suo identikit tecnico

Chi è Leonardo Fajardo, la storia e l’identikit tecnico del nuovo obiettivo della Roma. Tutto quello che c’è da sapere

Il calciomercato della Roma si arricchisce di un nome nuovo, futuribile e di grande prospettiva per il reparto avanzato. Sotto la guida strategica di Gian Piero Gasperini, la dirigenza giallorossa sta setacciando l’Europa alla ricerca di profili adatti a un sistema di gioco intenso, verticale e dinamico. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dal noto quotidiano portoghese A Bola, gli scout capitolini avrebbero messo nel mirino Leonardo Fajardo, giovanissimo e promettente attaccante di proprietà del Porto.

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Identikit di Leonardo Fajardo: chi è la giovane promessa lusitana

Ma chi è Leonardo Fajardo? Nato nel 2007, il ragazzo rappresenta uno dei profili più interessanti e monitorati del florido vivaio dei Dragões. Durante l’ultima stagione sportiva, il centravanti si è messo in grande mostra con la formazione Under 19 del Porto, evidenziando doti fisiche e tecniche fuori dal comune per la sua giovane età.

Dal punto di vista tattico, Fajardo si sviluppa come un centravanti moderno: abbina una struttura fisica importante a un’ottima coordinazione, qualità che gli permettono di far valere il proprio peso all’interno dell’area di rigore. Non si tratta però del classico attaccante statico; il classe 2007 si dimostra estremamente abile nel dialogare con i centrocampisti, nel ripulire i palloni sporchi e nel far salire la squadra. La sua dote principale risiede nella fulminea capacità di attaccare la profondità, una caratteristica che, unita a un ottimo fiuto del gol, lo rende un pericolo costante in contropiede e nelle transizioni offensive.

Le doti ideali per il sistema di gioco di Gasperini

Non sorprende, dunque, che un simile identikit abbia catturato l’attenzione di un maestro della valorizzazione dei giovani come Gasperini. L’allenatore della Roma predilige storicamente punte mobili, fisiche e disposte al sacrificio nella fase di pressing alto. Fajardo, grazie a margini di miglioramento impressionanti, potrebbe incarnare la perfetta scommessa a lungo termine da inserire nell’organico giallorosso per il futuro.

La concorrenza sul mercato: il pressing del Gil Vicente

La strada che conduce al talento del Porto, tuttavia, presenta già i primi ostacoli. La concorrenza per assicurarsi le prestazioni del giovane bomber si sta facendo agguerrita: in prima fila si registra infatti il forte interesse del Gil Vicente. Il club della massima serie portoghese avrebbe già avviato i primi contatti ufficiali con i vertici del Porto per studiare la fattibilità dell’operazione, offrendo al giocatore la certezza di un minutaggio immediato in prima squadra. La Roma continua a monitorare la situazione con massima attenzione, pronta a far valere il proprio blasone nelle prossime settimane di trattative.