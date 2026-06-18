Calciomercato Juve Chelsea in fermento: Cambiaso ago della bilancia, Jackson idea per il reparto offensivo

Calciomercato news: l’asse di mercato tra Juventus e Chelsea entra nella fase più intensa. Al centro dei colloqui c’è il futuro di Andrea Cambiaso, ma la discussione si è allargata fino a delineare uno scenario nuovo per l’attacco di Luciano Spalletti.

Tra gli esuberi dei Blues figura infatti Nicolas Jackson, classe 2001, reduce dal prestito al Bayern Monaco: un profilo che rispecchia perfettamente l’identikit tracciato alla Continassa — un finalizzatore fisico, strutturato, ideale per completare il reparto. Lo riporta Gazzetta.it.

Il caso Cambiaso: Chelsea e Barcellona in duello

La corsa a Cambiaso è diventata un vero braccio di ferro tra Chelsea e Barcellona.

Strategia Barça — I catalani propongono uno scambio di cartellini , offrendo alla Juve una lista di giocatori sacrificabili.

— I catalani propongono uno , offrendo alla Juve una lista di giocatori sacrificabili. Rilancio Chelsea — I londinesi puntano sul cash, fondamentale per la Juventus entro il 30 giugno. A fronte di una plusvalenza necessaria tra 10 e 20 milioni (con Cambiaso che pesa a bilancio circa 6), il Chelsea mette sul tavolo 27‑28 milioni.

La Juventus però fa muro: per cedere il laterale chiede 35‑40 milioni.

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L’intreccio in attacco: Jackson, Vlahovic e gli equilibri economici

Le due società stanno valutando di collegare l’operazione Cambiaso alla gestione dei centravanti.

Il Chelsea è disposto a concedere il prestito di Jackson — valutato circa 15 milioni dal Bayern nell’ultima stagione — ma questo innesto avrebbe un impatto immediato sui conti bianconeri: il costo lordo del senegalese sarebbe simile a quello di Dusan Vlahovic.

In questo scenario, DV9 dovrebbe attendere gli sviluppi di luglio, restando in corsa con Kolo Muani per il ruolo di prima punta.

Prima la cessione di Jonathan David

Prima di chiudere per la seconda punta richiesta da Spalletti, la Juventus dovrà necessariamente definire la cessione di Jonathan David, passaggio chiave per liberare spazio economico e salariale.



