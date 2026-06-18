Palestra ad un passo dall’Inter: affare da 50 milioni, incontro positivo con l’Atalanta e chiusura vicinissima! I dettagli

Palestra vicino all’Inter: operazione da 50 milioni, chiusura ad un passo dopo l’incontro con l’Atalanta.

Il calciomercato dell’Inter fa registrare un’improvvisa e potente accelerazione sul fronte delle entrate. La dirigenza di Viale della Liberazione ha infatti messo nel mirino Palestra, talento di proprietà dell’Atalanta, e l’affare sembra ormai indirizzato verso una felice conclusione. Nella mattinata odierna – come riferito da Sky – si è tenuto un vertice strategico tra i due club, un incontro andato a buon fine che ha sancito la reciproca intenzione di superare gli ultimi ostacoli economici. Entrambe le società si sono mosse dalle rispettive posizioni iniziali: i nerazzurri ha alzato la propria proposta finanziaria, mentre il club orobico ha mostrato una maggiore flessibilità, abbassando le pretese per favorire la fumata bianca. Ora le diplomazie sono al lavoro nei rispettivi quartier generali per sistemare le ultime formalità burocratiche.

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Cifre e bonus: la struttura dell’accordo economico

La distanza tra domanda e offerta si è ridotta sensibilmente nelle ultime ore. Il club milanese ha strutturato un’offerta complessiva che va a lambire la valutazione di 50 milioni di euro originariamente pretesa dai bergamaschi. La chiave per sbloccare definitivamente lo stallo risiede nell’architettura dei premi di rendimento: i parametri legati ai bonus e alle condizioni per il loro effettivo sblocco avranno un peso determinante in quest’ultima fase della negoziazione.

Inoltre, per tutelare il valore futuro del calciatore, l’Atalanta riceverà una quota legata a un’eventuale cessione successiva. La forte determinazione manifestata da entrambe le parti ha permesso di gettare fondamenta solidissime, tanto che l’operazione potrebbe essere formalizzata e conclusa già nei primissimi giorni della prossima settimana.

I protagonisti al tavolo delle trattative

A conferma della rilevanza strategica dell’affare, il tavolo negoziale ha visto la partecipazione dei massimi esponenti delle due società. Il retroscena evidenzia come la delegazione interista fosse guidata dal tandem composto da Marotta e Ausilio. I vertici di mercato del club lombardo hanno gestito in prima persona i passaggi più delicati del summit.

Dall’altro lato della barricata, a difendere gli interessi della società di Bergamo, si sono schierati la proprietà rappresentata da Percassi e il nuovo responsabile dell’area tecnica Giuntoli. La forte sinergia tra questi importanti manager del nostro calcio sta per produrre uno dei colpi più significativi e dispendiosi dell’intera sessione estiva.