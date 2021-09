Messi o Dybala? È lui il miglior calciatore argentino in attività

Camoranesi ha svelato il nome del miglior giocatore argentino del momento. Messi e Dybala ‘snobbati’

Né Messi né Dybala. Per Camoranesi non è uno di loro due il miglior giocatore argentino attualmente in attività.

L’ex ala della Juve, nel corso di una diretta con uno youtuber, ha svelato chi è per lui il top player della sua nazionale: Augustin Palacevino. Si tratta di un attaccante del River Plate classe 1996. Segni particolari? E’ il cugino del ben più noto Lamela.