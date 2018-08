La promessa di Messi: «Riporteremo la Champions al Camp Nou»

I catalani vincono 3-0 contro il Boca Juniors e conquistano il trofeo Gamber, Messi promette: «Vogliamo vincere la Champions»

Dopo la Supercoppa di Spagna conquistata nel finale contro il Siviglia, la squadra di Valverde è di nuova scesa in campo per il Trofeo Gamper, amichevole in onore di Hans Gamper, fondatore del club catalano. Al Camp Nou c’erano gli argentini del Boca Juniors di Carlos Tevez e Mauro Zarate, entrati a partita in corso. La partita ha visto trionfare i blaugrana per 3-0 grazie alle reti di Malcom, Rafinha (splendido il gol del brasiliano), e di Messi.

Proprio il capitano dell’Argentina e del Barcellona, a fine partita ha fatto una dichiarazione importante: «Per me è un orgoglio essere capitano di questo club. So cosa comporta, ma sono stato fortunato ad avere grandi esempi come Puyol, Xavi e infine, il grande Andrés che ci mancherà molto. In questa stagione abbiamo creato una squadra per entusiasmarci, gli acquisti che sono arrivati ci aiuteranno molto. L’anno scorso abbiamo vinto la Liga e la Coppa del Re, ma abbiamo avuto una spina nella Champions League, soprattutto per il modo in cui è arrivata l’eliminazione. Daremo tutto perché questa bella coppa ritorni al Camp Nou»