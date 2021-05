Messi, è l’ultima al Camp Nou? Koeman: «Speriamo di no» – VIDEO

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha parlato dopo la sconfitta contro il Celta Vigo del futuro di Messi

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha parlato dopo la sconfitta contro il Celta Vigo del futuro di Messi. Le sue parole.

«Speriamo non lo sia. Perché è comunque il miglior giocatore al mondo e l’ha dimostrato anche in quest’ultima partita che è impossibile giocare senza di lui, perché è riuscito a segnare 30 gol. Coi suoi gol ha regalato tanti punti a questa squadra per tanti anni. Io non saprei, è una domanda da fare a Leo. Da parte mia e del club, dico che speriamo che continui con noi».